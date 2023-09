Britischer Einzelhandel steigert Umsätze leicht

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Einzelhändler haben ihre Umsätze im August leicht steigern können. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erlöse um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit plus 0,5 Prozent gerechnet. Der jüngste Zuwachs folgt allerdings auf einen deutlichen Rückgang um 1,1 Prozent im Juli.

Im Dreimonatsvergleich bis August erhöhten sich die Umsätze um 0,3 Prozent. Im August selbst belasteten vor allem die Benzinumsätze an den Tankstellen und die Erlöse des Versand- und Internethandels, die jeweils zurückgingen. Die Umsätze mit Lebensmitteln und sonstigen Waren stiegen jedoch an./bgf/mis