Britischer Einzelhandel legt weiter zu

LONDON (dpa-AFX) - Die Einzelhändler in Großbritannien haben ihre Umsätze im Mai weiter steigern können. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erlöse um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London bekannt gab. Bankvolkswirte hatten dagegen einen Rückgang von im Schnitt 0,2 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Zuwachs von 0,5 Prozent im April.

Besonders deutlich legten laut ONS die Umsätze im nichtstationären Einzelhandel zu, vor allem aufgrund hoher Erlöse im Online-Handel. Guten Absatz fand wegen des warmen Wetters sommerliche Bekleidung. Die Benzinumsätze an den Tankstellen stiegen ebenfalls deutlich, während die Erlöse mit Lebensmitteln zurückgingen. Als Grund geben die Statistiker Kaufzurückhaltung wegen der hohen Lebenshaltungskosten und Nahrungsmittelpreise an./bgf/jha/