Britischer Außenminister fordert engere deutsch-britische Beziehung

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister James Cleverly hat sich für ein engeres deutsch-britisches Verhältnis ausgesprochen. Wir sollten versuchen, das Beste aus diesen Beziehungen herauszuholen, sei es durch mehr Handel oder mehr Studentenaustausch", sagte der konservative Politiker dem Nachrichtemagazin "Focus". Dazu sollten alle Möglichkeiten ausgelotet werden, betonte er. Cleverly begleitet König Charles III. und Königin Camilla bei deren mehrtägigem Staatsbesuch in Deutschland, zu dem das Paar am Mittwoch in Berlin eintraf.

Ganz ähnlich hatte sich auch der Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe, Jens Zimmermann, geäußert. "Ein enger deutsch-britischer Austausch ist notwendiger denn je. Gerade nach dem Brexit gilt es, die Beziehungen wieder neu zu beleben, etwa beim Jugendaustausch. Der Besuch von König Charles bietet dafür eine gute Gelegenheit", sagte der SPD-Abgeordnete einer Mitteilung zufolge./cmy/DP/ngu