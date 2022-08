Britischer Arbeitsmarkt bleibt stabil - Beschäftigung steigt weiter

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage am britischen Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil. Im Juni lag die Arbeitslosenquote wie im Vormonat bei 3,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Dreimonatsvergleich bis Juni legte die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte zu. Die Beschäftigung stieg weiter an. Die Beschäftigungsquote hingegen gab leicht nach und liegt damit immer noch unter dem Niveau, das sie vor der Corona-Pandemie innehatte.

Die Zahl der offenen Stellen sank etwas, ist mit 1,27 Millionen aber immer noch sehr hoch. Fachleute führen die Probleme der Unternehmen, Arbeitsplätze zu besetzen, unter anderem auf coronabedingte Änderungen in den Beschäftigungswünschen der Arbeitnehmer zurück. Die Löhne und Gehälter steigen angesichts des Arbeitskräftemangels in nominaler Betrachtung weiter stark, unter Berücksichtigung der hohen Inflation sind sie jedoch rückläufig./la/mis