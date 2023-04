Britische Supermarktkette Asda testet autonome Lieferfahrzeuge

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Supermarktkette Asda testet die Auslieferung von Lebensmitteln mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, soll bei dem auf ein Jahr angelegten Versuch Technologie der Startup-Firma Wayve zum Einsatz kommen. Ganz alleine kommen die Autos aber nicht auf die Straße: Während der Fahrten, die am Montag starteten, seien immer jeweils ein Asda- und ein Wayve-Mitarbeiter an Bord, hieß es in der Mitteilung. Auch das Ein- und Ausladen werde von Asda-Mitarbeitern erledigt. Das Fahren werde demnach aber den Autos überlassen.

Bedient werden soll ein Einzugsgebiet in London mit etwa 72 000 Haushalten. Asda zufolge handelt es sich um den bisher größten Versuch dieser Art in Europa. Die Testfahrzeuge werden demnach komplett in den Betrieb des normalen Lieferdiensts eingegliedert. Ob Kunden von einem herkömmlichen Lieferfahrzeug oder einem autonom gesteuerten bedient werden, wird per Zufallsprinzip ausgewählt.

"Wir glauben, dass die Technologie des autonomen Fahrens eine aufregende Gelegenheit ist, die Zukunft der Warenlieferung zu formen", sagte Asda-Vizechef im Bereich eCommerce, Simon Gregg, der Mitteilung zufolge./cmy/DP/he