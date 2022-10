Britische Regierung will Haushaltsplan doch nicht vorziehen

BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng hat Berichten widersprochen, wonach er die Vorstellung seines Haushaltsplans vorziehen will. Eine Äußerung von ihm am Vorabend beim Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham sei falsch interpretiert worden, machte der konservative Politiker am Dienstag im Gespräch mit dem Sender GB News deutlich. Kwarteng hatte gesagt, der Haushaltsplan werde "in Kürze" veröffentlicht. Damit habe er aber den 23. November gemeint, stellte Kwarteng klar.

Etliche britische Medien hatten zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, die Regierung wolle den Haushaltsplan vorziehen, um das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Eine Ankündigung weitreichender Steuersenkungen, die vor allem Großverdienern zugutekommen soll, hatte zuvor für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt - vor allem, weil nicht klar ist, wie sie finanziert werden sollen. Die Regierung sah sich deshalb am Montag zu einer Kehrtwende gezwungen und nahm zumindest geplante die Abschaffung des Spitzensteuersatzes wieder zurück./cmy/DP/he