Britische Hilfsorganisationen fordern Deeskalation in Gaza

LONDON (dpa-AFX) - Die britischen Hilfsorganisationen Save the Children und Islamic Relief haben eine Entschärfung im Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza gefordert.

Die Situation im Gazastreifen sei "fürchterlich", sagte ein Sprecher von Islamic Relief der britischen Nachrichtenagentur PA am Dienstag zufolge. Ständig würden Bomben niedergehen. Die Krankenhäuser seien vollständig überfordert mit den vielen Verletzten, einschließlich vieler kleiner Kinder. Zudem gingen die medizinischen Versorgungsmittel aus. Die Organisation forderte eine dringende Feuerpause, um mehr Leid unter Zivilisten zu vermeiden.

Ein Sprecher von Save the Children UK verurteilte die Gewalt gegen Kinder in dem Konflikt. "Das Töten und Verstümmeln von Kindern, das Entführen von Kindern, Angriffe auf ihre Schulen und Krankenhäuser werden alle von den Vereinten Nationen als schwere Verstöße definiert", so der Sprecher./cmy/DP/ngu