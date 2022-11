Brita ist Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) / BRITA setzt wie der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Zeiten der Krise unverändert stark auf Nachhaltigkeit

Taunusstein (ots) -Zum ersten Mal ist BRITA Partner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitstags. Gerade in den aktuellen, besonders herausfordernden Zeiten setzt das Unternehmen damit ein Zeichen, dass Nachhaltigkeit unverändert stark im Fokus der Marke BRITA steht. Der Deutsche Nachhaltigkeitstag ist einer der führenden Fachkongresse im Bereich Nachhaltigkeit und bringt unter dem Motto "Weil wir es können. Nachhaltigkeit trotz Krise." die wichtigsten Stakeholder der Branche zusammen. Der Kongress findet am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf statt."Gerade jetzt, in Zeiten der Krise, müssen Unternehmen Mut beweisen und Nachhaltigkeit weiter forcieren. Wir wollen zeigen, dass das möglich ist. Effiziente, qualitativ hochwertige und gut designte Produktlösungen sollen es unseren Kunden ermöglichen, nachhaltig zu handeln, ohne auf Qualität und Genuss zu verzichten Hier setzen wir als verantwortungsbewusstes Familienunternehmen und Experte auf dem Gebiet der Trinkwasseroptimierung an", erklärt CEO Markus Hankammer. Er wird im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am Donnerstag, 1. Dezember eine Keynote zum Thema "Trinkwasser in Zeiten des Wandels" (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/kongress/ueberblick/) halten.Am selben Tag findet mittags das Dialogforum "Hitze, Gifte, Übernutzung - warum wir unser Wasser besser schützen müssen" (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/kongress/ueberblick/) statt. Auch hier ist BRITA beteiligt. Diskutiert werden soll unter anderem, wie Klimawandel, Landwirtschaft, Flächenversiegelung und Verbraucherverhalten die Qualität und Verfügbarkeit von Trinkwasser als wertvolle Ressource beeinträchtigen. Dabei geht es auch darum, wie Bürgerinnen und Bürger für einen bewussteren Umgang mit Wasser sensibilisiert werden können, wie erfolgreiche Ansätze aussehen und Neine nachhaltige Infrastruktur weiter ausgebaut werden kann.Als Kompetenzpartner für das Thema Wasser stellt BRITA an den beiden Kongresstagen außerdem frisches, gekühltes und gesprudeltes Wasser für alle Keynote Speakers und Diskussionsteilnehmenden zur Verfügung. Am BRITA-eigenen Stand können Teilnehmende des Kongresses sich persönlich über das nachhaltige Produktangebot informieren und sich im Gespräch mit Expertinnen und Experten der BRITA Gruppe vom breit gefächerten Engagement des Unternehmens überzeugen. Nachhaltigkeit war BRITA schon immer ein Anliegen. Mittlerweile ist sie zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und auch in der Vision von BRITA verankert: "Wir werden die Art und Weise, wie Menschen Wasser trinken, nachhaltig verändern."Markus Hankammer, der die Unternehmensgruppe in zweiter Generation leitet, ist sich seiner umfassenden Verantwortung bewusst: für die Mitarbeitenden, für sichere, gesunde, inspirierende Arbeitsplätze, für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, aber besonders auch für unseren Planeten. Mit recyclingfähigen Kartuschen und einer eigenen Regenerieranlage für Ionenaustauscher, eine der Komponenten der Filtermischung, verfolgte das Unternehmen bereits in den 90er Jahren einen innovativen Ansatz. Auch mit der Nutzung von 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom an allen deutschen Standorten war BRITA seiner Zeit voraus. Heute steht BRITA für nachhaltige Alternativen zu Flaschenwasser im eigenen Zuhause, unterwegs, bei der Arbeit oder in Hotels und in der Gastronomie. Mit Recht: Der CO2-Fußabdruck von BRITA-gefiltertem Wasser ist bis zu 25mal kleiner als der von Flaschenwasser.BRITA freut sich auf viele inspirierende Diskussionen über innovative Lösungen für unseren Planeten mit den wichtigsten Stakeholdern der Nachhaltigkeitsbranche.Zur BRITA Gruppe:Mit einem Gesamtumsatz von 656 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 und 2.321 Mitarbeitenden Ende 2021 weltweit (davon 1.263 in Deutschland) ist die BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA hält eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 30 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in knapp 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt fünf Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme, Sprudler sowie die BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering und Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsam mit Whale und Dolphin Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein.Weitere Informationen zu BRITA: www.brita.deWeitere Informationen zum Deutschen Nachhaltigkeitstag: Deutscher Nachhaltigkeitspreis: Startseite (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/). 