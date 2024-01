Bristow Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Diskussionen über Bristow in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Kommentare der Anleger deuten darauf hin, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation ist ein wichtiger Faktor für die Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität zu Bristow ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bristow-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (36) als auch der 25-Tage-RSI (41,81) führen zu einer "Neutral"-Bewertung nach RSI-Bewertung.

Analysten bewerten die Bristow-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 41,49 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bristow somit eine "Gut"-Bewertung.