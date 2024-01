Bristow Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bristow wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bristow-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 51,46, was bedeutet, dass Bristow weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Bristow insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Bristow-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" war. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Bristow-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 40 USD auf Basis des letzten Schlusskurses von 26,21 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 52,61 Prozent. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Somit erhält Bristow auch hier ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Bristow deutet auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufweist. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Bristow bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.