Bristow Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Bristow-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 40 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 54,92 Prozent entspricht. Auch die Anleger-Stimmung wurde in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Bristow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis.

Insgesamt erhält die Bristow-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung von Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse.