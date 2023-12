Bristow Aktie: Jetzt geht’s los!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Bristow von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was als positiv bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem guten Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Bristow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den 7-Tage- und den 25-Tage-RSI führt.

Auch aus charttechnischer Sicht wird die Bristow-Aktie neutral bewertet, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in allen analysierten Bereichen ein neutrales Rating.