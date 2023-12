Bristol-myers Squibb Company Pfd Conv 2 Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Bristol-myers Squibb-Aktie erfreut sich derzeit einer positiven Dividende, die im Verhältnis zum Aktienkurs bei 4 liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +1,53 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", was von unseren Analysten als positiv bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 61,14 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -16,65 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 50,96 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 52,01 USD, was einer Abweichung von -2,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Bristol-myers Squibb auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung von 13 Analysten aus den letzten zwölf Monaten ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für die Bristol-myers Squibb-Aktie. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele beträgt 68,92 USD, was eine potenzielle Steigerung um 35,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (50,96 USD) bedeutet. Dies führt zu einer positiven Empfehlung von den Analysten und einer Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,65 unter dem Branchendurchschnitt (104,79), was auf eine Unterbewertung hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.