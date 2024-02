Bristol-myers Squibb Company Pfd Conv 2 Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

Bristol-myers Squibb: Analyse der Finanzkennzahlen

Die Aktie von Bristol-myers Squibb bietet eine Dividende von 4,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,53 %. Dies macht das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung attraktiver, mit einer Differenz von 2,06 Prozentpunkten und einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 32,16 Punkten, was bedeutet, dass die Bristol-myers Squibb-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier auch hier weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 51,81).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bristol-myers Squibb liegt bei 10,65, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Arzneimittel" von 101 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Gesundheitspflege"-Branche weist Bristol-myers Squibb eine Rendite von -28,7 % auf, was mehr als 23 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,94 %, was Bristol-myers Squibb mit einer Rendite von 18,76 % ebenfalls deutlich unterschreitet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr.

Insgesamt zeigt die Analyse der Finanzkennzahlen, dass Bristol-myers Squibb in Bezug auf die Dividende und das KGV gut abschneidet, während die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr als schlecht bewertet wird.