Bristol-myers Squibb Company Pfd Conv 2 Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bristol-myers Squibb wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,93 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert von 42,42 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Bristol-myers Squibb weist ein KGV von 10,65 auf, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 104,74 deutlich unterbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt eine starke Diskussionsaktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bristol-myers Squibb-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Abweichungsfaktor von -15,44 Prozent zeigt eine negative Entwicklung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund der geringen Abweichung des letzten Schlusskurses vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Bristol-myers Squibb gemischte Bewertungen, wobei das Unternehmen sowohl "Gut", als auch "Neutral" und "Schlecht"-Empfehlungen je nach Analysekriterium erhält.