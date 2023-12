Bristol-myers Squibb Company Pfd Conv 2 Aktie: Ist es vollbracht?

Die Bristol-myers Squibb-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 60,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 51,21 USD liegt, was einer Abweichung von -15,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,6 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 51,21 USD liegt. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Bristol-myers Squibb-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche hat Bristol-myers Squibb in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 22,43 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -48,14 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 41,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten geben insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Bristol-myers Squibb-Aktie, wobei 5 Kaufempfehlungen, 6 neutrale Empfehlungen und 2 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 68,92 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 34,58 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen auch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.