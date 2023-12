Bristol-myers Squibb Company Pfd Conv 2 Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bristol-myers Squibb zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche verzeichnete Bristol-myers Squibb in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,05 Prozent, was eine Unterperformance von -137,32 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite der Aktie mit 101,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bristol-myers Squibb mit 4,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von +1,51 Prozent, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 10,65 und liegt damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 102. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.