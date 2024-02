Bristol-Myers Squibb Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bristol-myers Squibb in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen Rückgang der positiven Stimmung und führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Aktie erhielt weniger Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führte.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bristol-myers Squibb diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings wurde in letzter Zeit überwiegend negative Signale beobachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch das Anleger-Stimmungsbarometer führte.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Bristol-myers Squibb-Aktie stattgefunden. Die Mehrheit der Bewertungen war "Neutral", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führte. Obwohl es kein Analystenupdate gibt, ergibt sich aus den durchgeführten Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 69,55 USD, was ein Aufwärtspotential von 39,48 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Bristol-myers Squibb mit einer Rendite von -28,7 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt Bristol-myers Squibb mit 18,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.