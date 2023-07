Bristol-Myers Squibb Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

Für die Aktie Bristol-myers Squibb stehen per 07.07.2023, 19:22 Uhr 63.18 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Bristol-myers Squibb zählt zum Segment "Arzneimittel".

Bristol-myers Squibb haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Bristol-myers Squibb-Aktie beträgt dieser aktuell 70,9 USD. Der letzte Schlusskurs (63,44 USD) liegt damit deutlich darunter (-10,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bristol-myers Squibb somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 65,96 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bristol-myers Squibb ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Bristol-myers Squibb auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Derzeit schüttet Bristol-myers Squibb niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 250,43 Prozentpunkte (3,33 % gegenüber 253,76 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,65 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 77,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bristol-myers Squibb auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.