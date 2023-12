Bristol-Myers Squibb Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Bristol-Myers Squibb":

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, mithilfe eines technischen Analyseindikators festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Bristol-myers Squibb-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 41,59 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Bristol-myers Squibb beträgt derzeit 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Bristol-myers Squibb hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien der Branche "Arzneimittel" eine Underperformance von -48,14 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 41,18 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Bristol-myers Squibb-Aktie eine Abweichung von -15,83 Prozent im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält Bristol-myers Squibb basierend auf den analysierten Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

