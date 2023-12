Brisbane Broncos Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen in Bezug setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Brisbane Broncos liegt bei 4,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,44 und weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,97 AUD für die Brisbane Broncos-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,975 AUD, was einer Differenz von +0,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Situation hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Brisbane Broncos veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Sentiment und der Buzz über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und zeigen eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Brisbane Broncos-Aktie, die auf eine neutrale bis schlechte Einschätzung hindeutet.