Brisbane Broncos Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Brisbane Broncos-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Dabei zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,97 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1 AUD weicht somit um +3,09 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,94 AUD, wobei der letzte Schlusskurs um +6,38 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Zusammenfassend ergibt sich für die Brisbane Broncos-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Brisbane Broncos eingestellt waren. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An 11 Tagen herrschte eine eher neutrale Einstellung der Anleger. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Brisbane Broncos daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Brisbane Broncos liegt derzeit bei 45 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38,82, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Brisbane Broncos damit die Einstufung: "Schlecht" in diesem Punkt der Analyse.