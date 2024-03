Brisbane Broncos Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Brisbane Broncos ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Sie diskutieren und interagieren vor allem in sozialen Medien positiv über die Aktie. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Brisbane Broncos-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +6,7 Prozent zum aktuellen Kurs auf. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt ebenfalls 1,01 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,32 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Brisbane Broncos-Aktie.