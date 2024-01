Brisbane Broncos Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Brisbane Broncos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,97 AUD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,9 AUD, was einem Rückgang um 7,22 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,94 AUD, was einem Rückgang um 4,26 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Brisbane Broncos ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brisbane Broncos-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Brisbane Broncos.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Brisbane Broncos-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse, eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung und Diskussionsintensität, sowie eine "Neutral"-Bewertung nach dem Relative Strength Index.