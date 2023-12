Brinova Fastigheter AB Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen auswertet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Brinova Fastigheter liegt bei 13,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 25, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Brinova Fastigheter keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Brinova Fastigheter. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Daher wird das Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Brinova Fastigheter aktuell bei 16,66 SEK, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 17,05 SEK und hat somit einen Abstand von +2,34 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 14,45 SEK angenommen, was einer Differenz von +17,99 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.