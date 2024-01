Brinker Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten 12 Monaten konnte Brinker eine Performance von 38,85 Prozent verzeichnen, was eine Outperformance von +2,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche darstellt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte Brinker mit einer Rendite von 28,18 Prozent überzeugen. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Brinker-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Wert für den RSI7 beträgt 35,14, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der Wert für den RSI25 bei 27,34 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Brinker mit 0 Prozent 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, was die Aktie zu einem eher unrentablen Investment aus heutiger Sicht macht. Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Brinker-Aktie am letzten Handelstag bei 43,18 USD lag, was einem Unterschied von +19,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (36,22 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (37,24 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,95 Prozent) auf eine positive Entwicklung hin, was der Brinker-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik einbringt.