Brinker Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Für die Aktie Brinker stehen per 16.02.2023, 11:05 Uhr 41.06 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Brinker zählt zum Segment "Restaurants".

Nach einem bewährten Schema haben wir Brinker auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Brinker im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Brinker. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Brinker weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,08 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 3,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,99 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Brinker wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 5 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Brinker aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (3 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Brinker liegt im Mittel wiederum bei 41,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 41,06 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 0,67 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Brinker insgesamt die Einschätzung "Hold".

