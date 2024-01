Brinker Aktie: In Lauerstellung

Brinker hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im Vergleich zur Kursprognose von 39,75 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,8 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Aktienperformance hat Brinker in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,85 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +2,02 Prozent im Branchenvergleich für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 10,38 Prozent, wobei Brinker um 28,47 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt und somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brinker liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 67,48 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 42,13 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Brinker 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,27 Prozent für diese Aktie liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten erhält.