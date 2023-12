Brinker Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Internet hat einen bedeutenden Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Brinker wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Brinker im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,24 Prozent erzielt und liegt damit 4,3 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die jährliche Rendite bei 3,58 Prozent, und Brinker liegt aktuell 0,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt gut bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für Brinker zeigen in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was zu einem neutralen Rating führt. Für die kommenden Monate wird keine Analystenupdates erwartet, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,75 USD, was einer Empfehlung auf "Schlecht" hinausläuft.

Die Dividendenrendite der Brinker-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie mit einer schlechten Bewertung versehen. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.