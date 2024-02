Brinker Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Brinker verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,91 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um -9,41 Prozent, was bedeutet, dass Brinker eine Outperformance von +23,32 Prozent in dieser Branche erzielte. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor übertraf Brinker mit einer Rendite von 22,89 Prozent den Durchschnittswert von -8,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Brinker in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Brinker, weshalb die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm leicht ab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Brinker-Aktie (44,82 USD) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (36,98 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,04 USD) liegt. Daher erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Brinker-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 44,8 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 34,07, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.