Brink's Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Brink's-RSI liegt bei 59,66, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 49,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich weist Brink's derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was bedeutet, dass die Börse 12,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Brink's zahlt. Dies liegt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53, was die Aktie als unterbewertet und somit als "Gut" einstuft.

Die Diskussionen über Brink's in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Brink's beträgt derzeit 1,07 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,21 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Aktie von Brink's in Bezug auf die Anlegerstimmung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Dividendenrendite.