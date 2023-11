Brilliant Future AB Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Brilliant Future diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich insbesondere auf negative Themen rund um Brilliant Future, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und bewertet die Brilliant Future-Aktie aktuell mit einem Wert von 50 als "Neutral". Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 58. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Brilliant Future hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, erhält Brilliant Future in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Brilliant Future-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für Brilliant Future daher eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Stimmungsbild und die technische Analyse.