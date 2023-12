Brilliant Future AB Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Brilliant Future wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt derzeit bei 26,67 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation bei Brilliant Future hinweist und dem Wert eine "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen wenig Schwankungen und stellt die Aktie als "neutral" dar.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 6,51 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 5,44 SEK lag, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,39 SEK, was zu einer "neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich ebenfalls ein neutraler Eindruck. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einem "neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "gut" einzustufen ist, der RSI gemischte Signale liefert, die technische Analyse sowohl negative als auch neutrale Bewertungen ergibt, und das Sentiment und der Buzz auf eine neutrale Stimmung hindeuten.

Brilliant Future AB kaufen, halten oder verkaufen?

