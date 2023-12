Brilliant Future AB Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Anlegerstimmung für Brilliant Future ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine Anzeichen für eine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Brilliant Future daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Brilliant Future derzeit bei 6,51 SEK. Da der Aktienkurs selbst bei 5,6 SEK aus dem Handel ging, wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,38 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Brilliant Future in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Brilliant Future eine Ausprägung von 21,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen hat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für Brilliant Future.

Insgesamt erhält Brilliant Future daher von der Redaktion sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf die technische Analyse ein "Gut"-Rating. Die Bewertung basiert auf den analysierten Daten und gibt Anlegern einen Einblick in die aktuelle Situation des Unternehmens.