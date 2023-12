Brilliant Earth Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Brilliant Earth wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,44 USD, während der Kurs der Aktie bei 3,46 USD liegt, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 2,85 USD, was einer Abweichung von +21,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 "Gut"-Einschätzungen, 1 "Neutral"-Einschätzung und keine "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,8 USD, was einer möglichen Steigerung um 96,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Einstufung hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.