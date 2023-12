Brilliant Earth Aktie: So kann es weitergehen!

Brilliant Earth hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt fünf Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus vier "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Brilliant Earth. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 6,8 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 92,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In technischer Hinsicht befindet sich der Kurs von Brilliant Earth mit 3,53 USD derzeit um +28,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Brilliant Earth von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brilliant Earth führt bei einem Niveau von 3,53 zur Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,15 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher als "Gut" einzustufen.