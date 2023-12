Brilliant Circle Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "SKF":

Der Aktienkurs von Litu zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance in der Industrie einen Renditerückgang von -4,64 Prozent im vergangenen Jahr. Dies bedeutet, dass die Aktie um mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" kann Litu jedoch eine Rendite von 4,05 Prozent verzeichnen, was einen deutlichen Vorsprung gegenüber dem Branchendurchschnitt von -8,68 Prozent darstellt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Litu-Aktie momentan überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 77,78 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Litu derzeit einen Wert von 34 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 34,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Litu zahlt, was 83 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 206. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Des Weiteren schüttet Litu höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Mit einer Differenz von 16,14 Prozentpunkten (26,67 % gegenüber 10,52 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".