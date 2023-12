Brilliant Acquisition Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten neun Tage lang die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brilliant Acquisition diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Somit ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brilliant Acquisition wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 56,96 Punkten, was darauf hinweist, dass Brilliant Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Brilliant Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Brilliant Acquisition ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Brilliant Acquisition wird auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Brilliant Acquisition derzeit weder in einem Auf- noch Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Brilliant Acquisition auf Basis der Stimmungslage, des RSI und der technischen Analyse mit einem "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating versehen.