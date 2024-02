Brilliance China Automotive Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Brilliance China Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 43,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -10,81 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +54,22 Prozent für Brilliance China Automotive entspricht. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat das Unternehmen mit einer Rendite von 47,24 Prozent über dem Durchschnitt abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance erhält Brilliance China Automotive in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Brilliance China Automotive. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Brilliance China Automotive mit 4,63 HKD aktuell um +9,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +23,47 Prozent, was auch zu einer insgesamt positiven Bewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Brilliance China Automotive liegt bei 6,56 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Einstufung "Gut" führt. Beim 25-Tage-RSI ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Brilliance China Automotive basierend auf den verschiedenen Analysen mit überwiegend positiven Bewertungen bewertet.