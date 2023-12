Brilliance China Automotive Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Brilliance China Automotive hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 54,11 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Automobile"-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -6,25 Prozent, während Brilliance China Automotive mit 60,36 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Brilliance China Automotive im Vergleich zur Branche Automobile eine Dividende von 0 % aus, was 5,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brilliance China Automotive aktuell 1,86, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch sie eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Brilliance China Automotive als "Neutral" eingestuft, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI darauf hindeuten, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Brilliance China Automotive daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.