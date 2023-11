Brilliance China Automotive Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

Brilliance China Automotive hat in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung der Internet-Kommunikation erfahren, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Im Branchenvergleich hat Brilliance China Automotive eine überdurchschnittliche Performance von 106,23 Prozent erreicht, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um 9,77 Prozent gestiegen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 10,91 Prozent eine Überperformance erzielen. Anleger haben den Wert in den letzten zwei Wochen neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brilliance China Automotive liegt bei 1, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 20 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.