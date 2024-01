Brilliance China Automotive Aktie: So schnell kann es gehen

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Brilliance China Automotive auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um Brilliance China Automotive in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Brilliance China Automotive beträgt derzeit 21,43, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird das Signal als "gut" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher die Einstufung "gut".

Dividende: Mit einer Dividende von 0 % ist Brilliance China Automotive im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automobile (5,08 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten. Die Differenz von 5,08 Prozentpunkten führt zu der Einstufung "schlecht".

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Brilliance China Automotive-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 3,58 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,35 HKD liegt damit deutlich darüber (+21,51 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (3,97 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,57 Prozent), was zu einem weiteren "gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Brilliance China Automotive also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "gut"-Bewertung.