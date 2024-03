Brilliance China Automotive Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Brilliance China Automotive eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um negative Themen, ohne positive Aspekte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Brilliance China Automotive daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brilliance China Automotive-Aktie liegt bei 58 und deutet somit weder auf überkaufte noch auf unterverkaufte Titel hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (48,87) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Brilliance China Automotive.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Automobile) wird Brilliance China Automotive als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,11 weist die Aktie einen Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,06 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Brilliance China Automotive in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 65,54 Prozent erzielt, was mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,96 Prozent aufweist, liegt Brilliance China Automotive mit 71,5 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.