Brilliance China Automotive Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brilliance China Automotive liegt bei 2,01, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des 7-Tage-RSI als überkauft bewertet und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3,57 HKD lag und der aktuelle Schlusskurs bei 4,03 HKD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Brilliance China Automotive für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird die Aktie aufgrund mittlerer Diskussionsintensität langfristig als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.