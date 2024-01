Brilliance China Automotive Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Brilliance China Automotive in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von Nutzern sozialer Medien im Zusammenhang mit Brilliance China Automotive aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Insgesamt wird Brilliance China Automotive hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Ein Vergleich des Aktienkurses ergab, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,11 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Brilliance China Automotive damit um 50 Prozent über dem Durchschnitt (4,12 Prozent). Auch im Branchenvergleich der Automobilindustrie liegt die Aktie um 58,69 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformanz wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 1,86, was 88 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Brilliance China Automotive-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,58 HKD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,97 HKD liegt. Beide Werte liegen deutlich über den letzten Schlusskursen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.