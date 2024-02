Brii Biosciences Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Brii Biosciences. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Brii Biosciences weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,42, was ebenfalls zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für den RSI25. Insgesamt wird das Brii Biosciences-Wertpapier damit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Brii Biosciences in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Brii Biosciences. Aus diesem Grund erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Brii Biosciences eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer negative Diskussionen, positiv eingestellte Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Damit erhält Brii Biosciences auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,91 HKD für den Schlusskurs der Brii Biosciences-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,67 HKD, was einem Unterschied von -42,61 Prozent entspricht. Daher erhalten wir eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,07 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei -19,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Brii Biosciences-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.