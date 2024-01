Brightsphere Investment Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brightsphere Investment-Aktie zeigt eine Überkauftheit an, da er in den letzten 7 Tagen einen Wert von 71 erreicht hat. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,69, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Brightsphere Investment.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich gemischt, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien. Jedoch haben in den letzten Tagen auch negative Themen die Diskussionen bestimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Abweichung von -7,53 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der anderen Seite ergibt sich auf der kurzfristigen Analysebasis ein "Gut"-Rating, da der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.