Brighthouse Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Ein Blick auf die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Brighthouse eingestellt waren. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Brighthouse daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Brighthouse als Neutral-Titel betrachtet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brighthouse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,97, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,88, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Brighthouse werden auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brighthouse war eher schlecht, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Brighthouse bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 48,96 USD für den Schlusskurs der Brighthouse-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,86 USD (-6,33 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 50,4 USD einen Unterschied von -9,01 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Brighthouse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.