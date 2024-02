Bright Scholar Education Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge Inc.":

Bright Scholar Education: Analyse und Bewertung

Die Bright Scholar Education-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste eine Dividende von 0 % auf, was 2,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Bright Scholar Education-Aktie bei 1,3 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,69 USD, was einem Unterschied von +30 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine Bewertung von "Gut". Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,46 USD, bei einem letzten Schlusskurs von 15,75 Prozent Abweichung, wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Bright Scholar Education-Aktie als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 65,28 und einem RSI25-Wert von 43,92.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Bright Scholar Education in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.