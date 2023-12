Bright Scholar Education Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Bright Scholar Education-Aktie weist in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Bewertungen auf. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bright Scholar Education-Aktie mit -1,35 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Hingegen deutet der GD50 auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand zum Kurs +28,07 Prozent beträgt. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ist daher als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Bright Scholar Education als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,86 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bright Scholar Education-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Bright Scholar Education-Aktie, mit "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite, "Gut" in der Fundamentalanalyse und "Neutral" in der technischen und RSI-Analyse.